|Entwicklung im Blick
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15.04.2026 11:03:13
So viel hätte eine Tron-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tron 0,066199 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investiert hat, hat nun 151 059,57 Tron im Depot. Mit dem TRX-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3237 USD), wäre das Investment nun 48 901,48 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 48 901,48 USD, was einer positiven Performance von 389,01 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.04.2025 bei 0,2398 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
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