|Lohnende USDC-Anlage?
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28.05.2026 19:43:14
So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht
USD Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9998 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 100,02 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9996 USD), wäre das Investment nun 99,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,02 Prozent.
Am 03.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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