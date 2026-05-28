So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen USD Coin-Investment verlieren können.

USD Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9998 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 100,02 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9996 USD), wäre das Investment nun 99,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,02 Prozent.

Am 03.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net