So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in USD Coin verlieren können.

USD Coin notierte am 22.07.2025 bei 0,9999 USD. Bei einem USDC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10 001,50 USD Coin. Da sich der Wert eines Coins am 22.07.2026 auf 1,0000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 001,32 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 001,32 USD, was einer positiven Performance von 0,01 Prozent entspricht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net