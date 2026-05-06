So viel hätten Anleger an einem Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Dogecoin gewesen.

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000341 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in DOGE investiert worden wären, hätte man nun 2 929 458,64 Dogecoin im Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 05.05.2026 gerechnet (0,1148 USD), wäre das Investment nun 336 238,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33 523,87 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net