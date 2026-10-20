So viel hätten Anleger an einem Stellar-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Investment verdienen können.

Stellar notierte am 19.10.2023 bei 0,1072 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 9 327,90 Stellar im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 656,22 USD, da sich der Wert von Stellar am 19.10.2026 auf 0,1776 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 656,22 USD, was einer positiven Performance von 65,62 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3309 USD.

Redaktion finanzen.net