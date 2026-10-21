So viel hätten Anleger an einem Tron-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Tron Investoren gebracht.

Tron wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,090771 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110 167,91 TRX-Coins Die gehaltenen Tron wären am 20.10.2026 36 464,91 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3310 USD lag. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 264,65 Prozent angewachsen.

Bei 0,2693 USD erreichte TRX am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net