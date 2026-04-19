|APT-Investmentbeispiel
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19.04.2026 11:03:14
So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren
Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 4,695 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in APT investierten, hätten nun 21,30 Aptos im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.04.2026 auf 0,9370 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,04 Prozent vermindert.
Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.
Redaktion finanzen.net
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