|ADA-Investment im Blick
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17.11.2026 19:43:14
So viel hätten Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 5 Jahren verloren
Cardano wurde am 16.11.2021 zu einem Wert von 1,882 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 531,48 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1527 USD), wäre das Investment nun 81,14 USD wert. Das entspricht einem Minus von 91,89 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.11.2025 bei 0,4746 USD.
Redaktion Finanzen.net
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