|Profitable ETC-Anlage?
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07.09.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren verloren
Gestern vor 3 Jahren notierte Ethereum Classic bei 15,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in ETC investierten, hätten nun 645,53 Ethereum Classic im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 068,80 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.09.2026 auf 7,852 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 49,31 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 22,06 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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