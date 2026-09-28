So viel hätten Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren verloren

Ethereum Classic wurde am 27.09.2023 zu einem Wert von 15,33 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 652,18 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 27.09.2026 6 239,60 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 9,567 USD lag. Mit einer Performance von -37,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 02.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20,02 USD.

Redaktion finanzen.net