|ETC-Investment im Blick
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28.09.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren verloren
Ethereum Classic wurde am 27.09.2023 zu einem Wert von 15,33 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 652,18 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 27.09.2026 6 239,60 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 9,567 USD lag. Mit einer Performance von -37,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 02.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20,02 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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