So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum bei 3 594,85 USD. Bei einer ETH-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,2782 Ethereum in seinem Depot. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (1 870,02 USD), wäre das Investment nun 520,19 USD wert. Mit einer Performance von -47,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net