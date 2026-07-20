Wertentwicklung im Blick 20.07.2026 11:03:14

So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum bei 3 594,85 USD. Bei einer ETH-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,2782 Ethereum in seinem Depot. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (1 870,02 USD), wäre das Investment nun 520,19 USD wert. Mit einer Performance von -47,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1432
-0,0007
-0,06
Japanischer Yen
185,6365
-0,0135
-0,01
Britische Pfund
0,8495
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9236
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
8,9635
-0,0039
-0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen