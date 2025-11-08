|Krypto-Investment im Fokus
So viel hätten Anleger mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren
Gestern vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2 558,71 Hedera im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 452,13 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2025 auf 0,1767 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 54,79 Prozent verkleinert.
Bei 0,052698 USD erreichte die Kryptowährung am 09.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
