So viel hätten Anleger mit einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren verloren

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 2 558,71 Hedera im Depot. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0,065695 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,10 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 168,10 USD, was einer negativen Performance von 83,19 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 13.08.2026 bei 0,065464 USD. Am 22.08.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2565 USD.

Redaktion finanzen.net