So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Binance Coin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 1 293,20 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,07733 BNB-Coins. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 13.10.2026 gerechnet (741,59 USD), wäre die Investition nun 57,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 42,65 Prozent verringert.

Bei 545,37 USD erreichte BNB am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 15.10.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 162,64 USD.

Redaktion finanzen.net