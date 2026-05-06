|BNB-Investition im Fokus
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06.05.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren verdient
Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 326,96 USD wert. Bei einem BNB-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,058 Binance Coin in seinem Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 05.05.2026 gerechnet (630,43 USD), wäre das Investment nun 1 928,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 92,81 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 582,93 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 07.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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