So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Binance Coin Anlegern gebracht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 326,96 USD wert. Bei einem BNB-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,058 Binance Coin in seinem Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 05.05.2026 gerechnet (630,43 USD), wäre das Investment nun 1 928,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 92,81 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 582,93 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 07.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net