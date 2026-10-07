So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Engagement in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2021 lag der Kurs von Binance Coin bei 436,36 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,92 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 866,67 USD, da Binance Coin am 06.10.2026 779,64 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 78,67 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 08.10.2025 bei 1 306,07 USD.

Redaktion finanzen.net