|Performance des Investments
|
07.10.2026 11:03:15
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren verdient
Am 06.10.2021 lag der Kurs von Binance Coin bei 436,36 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,92 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 866,67 USD, da Binance Coin am 06.10.2026 779,64 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 78,67 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 08.10.2025 bei 1 306,07 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1188
|
-0,0072
|
|
-0,64
|Japanischer Yen
|
176,926
|
-1,1340
|
|
-0,64
|Britische Pfund
|
0,8471
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
8,781
|
-0,0551
|
|
-0,62
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.