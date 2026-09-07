So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Investoren gebracht.

Am 06.09.2023 wurde Bitcoin bei 25 760,65 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,03882 Bitcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 125,46 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 80 513,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,55 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58 550,66 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net