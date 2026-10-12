So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Bitcoin gewesen.

Bitcoin kostete am 11.10.2021 57 369,35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in BTC investiert hat, hat nun 0,00174 Bitcoin im Portfolio. Mit dem BTC-USD-Kurs vom 11.10.2026 gerechnet (83 646,90 USD), wäre die Investition nun 145,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,80 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58 550,66 USD. Am 13.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 115 224,01 USD.

Redaktion finanzen.net