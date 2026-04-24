So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren

Chainlink war gestern vor 5 Jahren 35,12 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in LINK investierten, hätten nun 28,48 Chainlink im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 23.04.2026 auf 9,355 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,39 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 266,39 USD, was einer negativen Performance von 73,36 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Chainlink am 22.08.2025 bei 26,73 USD..

Redaktion finanzen.net