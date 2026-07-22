Anlage im Check 22.07.2026 19:43:16

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,1906 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 524,56 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,073266 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 61,57 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 13.07.2026 bei 0,071844 USD. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

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