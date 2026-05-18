Performance im Blick 18.05.2026 19:43:12

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ethereum Classic verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Ethereum Classic 18,12 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 55,19 ETC-Coins. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 17.05.2026 gerechnet (8,834 USD), wäre die Investition nun 487,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 51,25 Prozent verringert.

Bei 7,866 USD erreichte ETC am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.07.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

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