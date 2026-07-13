So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ethereum Classic Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 47,47 USD wert. Bei einem ETC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,107 Ethereum Classic in seinem Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 12.07.2026 gerechnet (6,844 USD), wäre das Investment nun 14,42 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 85,58 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,769 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net