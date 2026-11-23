|Krypto-Performance im Fokus
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23.11.2026 11:03:15
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr verloren
Ethereum war am 22.11.2025 2 769,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ETH investiert worden wären, hätte man nun 0,3611 Ethereum im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 620,96 USD, da sich der Wert von Ethereum am 22.11.2026 auf 1 719,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,90 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1 564,05 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 3 356,84 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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