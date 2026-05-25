So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum-Investment verdienen können.

Ethereum notierte am 24.05.2023 bei 1 800,67 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,554 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 663,13 USD, da sich der Wert von Ethereum am 24.05.2026 auf 2 100,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,63 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 820,73 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net