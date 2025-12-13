So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren

Hedera war gestern vor 1 Jahr 0,2917 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 342,85 Hedera im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 12.12.2025 auf 0,1239 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,47 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 42,47 USD, was einer negativen Performance von 57,53 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 13.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1226 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 17.01.2025 bei 0,3748 USD..

Redaktion finanzen.net