So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Internet Computer notierte am 15.05.2025 bei 5,394 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 853,92 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,612 USD), wäre die Investition nun 4 841,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,58 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net