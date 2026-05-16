|Performance der Investition
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16.05.2026 11:03:14
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren
Internet Computer notierte am 15.05.2025 bei 5,394 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 853,92 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,612 USD), wäre die Investition nun 4 841,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,58 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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