Anlage im Fokus 13.07.2026 11:03:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Litecoin von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Litecoin von vor 3 Jahren verloren

Bei einer frühen Litecoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Litecoin notierte am 12.07.2023 bei 96,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 103,89 Litecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.07.2026 auf 43,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 570,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,30 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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