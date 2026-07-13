|Anlage im Fokus
|
13.07.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Litecoin von vor 3 Jahren verloren
Litecoin notierte am 12.07.2023 bei 96,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 103,89 Litecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.07.2026 auf 43,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 570,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,30 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1425
|
0,0020
|
|
0,17
|Japanischer Yen
|
185,2935
|
0,8135
|
|
0,44
|Britische Pfund
|
0,8531
|
0,0012
|
|
0,14
|Schweizer Franken
|
0,9258
|
0,0033
|
|
0,36
|Hongkong-Dollar
|
8,9553
|
0,0144
|
|
0,16