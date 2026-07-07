So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monero von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Engagement gewesen.

Monero kostete gestern vor 3 Jahren 165,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,026 XMR-Coins. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 948,95 USD, da Monero am 06.07.2026 323,44 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 94,90 Prozent vermehrt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net