So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren

Neo war gestern vor 1 Jahr 5,280 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in NEO investierten, hätten nun 18,94 Neo im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 02.11.2026 auf 1,949 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,91 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 36,91 USD, was einer negativen Performance von 63,09 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 07.11.2025 bei 5,728 USD..

Redaktion Finanzen.net