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17.11.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neo von vor 5 Jahren verloren
Neo wurde gestern vor 5 Jahren bei 43,03 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,39 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 372,02 USD, da sich der Wert von Neo am 16.11.2026 auf 1,601 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,28 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 14.11.2026 bei 1,513 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 18.11.2025 erreicht und liegt bei 4,756 USD.
Redaktion Finanzen.net
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