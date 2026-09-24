Gewinn oder Verlust? 24.09.2026 11:03:14

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polkadot verlieren können.

Am 23.09.2025 notierte Polkadot bei 3,977 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 25,15 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären gestern 27,62 USD wert gewesen, da sich der DOT-USD-Kurs auf 1,098 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,38 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 0,7504 USD. Am 06.10.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,386 USD.

Redaktion finanzen.net

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