Investment im Check 03.05.2026 19:43:14

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,2394 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 417,75 POL-Coins. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,71 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.05.2026 0,097441 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 59,29 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 bei 0,081819 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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