|POL-Investition im Blick
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08.11.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren
Am 07.11.2025 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,1810 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 552,52 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 07.11.2026 gerechnet (0,090564 USD), wäre die Investition nun 50,04 USD wert. Damit wäre die Investition 49,96 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,1825 USD erreichte der Coin am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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