|XRP-Investment im Fokus
|
21.07.2026 11:03:15
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 5 Jahren verdient
Am 20.07.2021 kostete Ripple 0,5309 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18 834,56 XRP-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 20.07.2026 20 936,81 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,112 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 109,37 Prozent vermehrt.
Bei 1,038 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,551 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1411
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
185,97
|
0,5300
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8524
|
0,0023
|
|
0,27
|Schweizer Franken
|
0,9269
|
0,0023
|
|
0,25
|Hongkong-Dollar
|
8,9474
|
-0,0024
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.