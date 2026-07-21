So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2021 kostete Ripple 0,5309 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18 834,56 XRP-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 20.07.2026 20 936,81 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,112 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 109,37 Prozent vermehrt.

Bei 1,038 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,551 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net