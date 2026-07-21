XRP-Investment im Fokus 21.07.2026 11:03:15

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ripple von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2021 kostete Ripple 0,5309 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18 834,56 XRP-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 20.07.2026 20 936,81 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,112 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 109,37 Prozent vermehrt.

Bei 1,038 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,551 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1411
-0,0004
-0,04
Japanischer Yen
185,97
0,5300
0,29
Britische Pfund
0,8524
0,0023
0,27
Schweizer Franken
0,9269
0,0023
0,25
Hongkong-Dollar
8,9474
-0,0024
-0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen