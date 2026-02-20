So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren

Am 19.02.2025 notierte SHIBA INU bei 0,000015 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 649 772 579,60 SHIBA INU in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 028,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.02.2026 auf 0,000006 USD belief. Mit einer Performance von -59,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,000006 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net