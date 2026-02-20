|Investment im Blick
|
20.02.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren
Am 19.02.2025 notierte SHIBA INU bei 0,000015 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 649 772 579,60 SHIBA INU in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 028,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.02.2026 auf 0,000006 USD belief. Mit einer Performance von -59,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 0,000006 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.