So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000012 USD wert. Bei einem SHIB-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 827 814 569,54 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 02.04.2026 gerechnet (0,000006 USD), wäre das Investment nun 4 850,99 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 51,49 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 10.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net