|SHIB-Investition im Fokus
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03.04.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren
Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000012 USD wert. Bei einem SHIB-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 827 814 569,54 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 02.04.2026 gerechnet (0,000006 USD), wäre das Investment nun 4 850,99 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 51,49 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 10.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
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