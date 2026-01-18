|Performance im Fokus
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren
Vor 1 Jahr war ein Sui 4,857 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 20,59 Sui im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 17.01.2026 gerechnet (1,784 USD), wäre das Investment nun 36,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 63,26 Prozent verkleinert.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui wurde am 21.01.2025 erreicht und liegt bei 4,658 USD.
Redaktion finanzen.net
