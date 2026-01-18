Performance im Fokus 18.01.2026 11:03:14

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

Bei einer frühen Investition in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr war ein Sui 4,857 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 20,59 Sui im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 17.01.2026 gerechnet (1,784 USD), wäre das Investment nun 36,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 63,26 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui wurde am 21.01.2025 erreicht und liegt bei 4,658 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1596
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
183,4035
-0,7465
-0,41
Britische Pfund
0,8672
-0,0005
-0,05
Schweizer Franken
0,9315
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,0519
-0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
10:49 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen