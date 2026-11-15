So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

Wer vor Jahren in Sui investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Sui wurde am 14.11.2025 zu einem Wert von 1,747 USD gehandelt. Bei einem SUI-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572,51 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 399,12 USD, da sich der Wert von Sui am 14.11.2026 auf 0,6971 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60,09 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Bei 1,906 USD erreichte Sui am 06.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net