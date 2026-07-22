|Investment im Check
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22.07.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tron von vor 1 Jahr verdient
Am 21.07.2025 war Tron 0,3143 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 182,03 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 048,36 USD, da sich der Wert von Tron am 21.07.2026 auf 0,3295 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 4,84 Prozent.
Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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