Investment im Check 22.07.2026 11:03:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tron von vor 1 Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tron von vor 1 Jahr verdient

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Tron Investoren gebracht.

Am 21.07.2025 war Tron 0,3143 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 182,03 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 048,36 USD, da sich der Wert von Tron am 21.07.2026 auf 0,3295 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 4,84 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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