|Investition im Blick
|
14.11.2025 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren verdient
Am 13.11.2022 lag der Kurs von Uniswap bei 5,806 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 722,49 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 351,18 USD, da Uniswap am 13.11.2025 7,751 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 33,51 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von UNI wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 18,66 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.