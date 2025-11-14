Investition im Blick 14.11.2025 11:03:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren verdient

Am 13.11.2022 lag der Kurs von Uniswap bei 5,806 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 722,49 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 351,18 USD, da Uniswap am 13.11.2025 7,751 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 33,51 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von UNI wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 18,66 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

