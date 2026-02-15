Investment im Check 15.02.2026 19:43:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 14.02.2025 war Worldcoin 1,295 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 772,28 WLD. Die Anlage hätte nun einen Wert von 330,64 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 14.02.2026 auf 0,4281 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,94 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3458 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:01 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen