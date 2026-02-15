So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 14.02.2025 war Worldcoin 1,295 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 772,28 WLD. Die Anlage hätte nun einen Wert von 330,64 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 14.02.2026 auf 0,4281 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,94 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3458 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net