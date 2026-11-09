So viel hätten Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Litecoin 228,45 USD wert. Bei einem LTC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,377 Litecoin. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 50,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,02 Prozent verringert.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 104,29 USD.

Redaktion Finanzen.net