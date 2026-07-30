So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 3 Jahren verloren

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 5,254 USD. Bei einer DOT-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,33 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,17 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.07.2026 auf 0,7627 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85,48 Prozent vermindert.

Bei 0,7564 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,540 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net