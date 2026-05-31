Profitables POL-Investment? 31.05.2026 19:43:13

So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investments gewesen.

Am 30.05.2023 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,9014 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 109,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 99,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.05.2026 auf 0,089741 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,04 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,081819 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
0,0010
0,08
Japanischer Yen
185,79
0,2500
0,13
Britische Pfund
0,8668
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9107
-0,0027
-0,30
Hongkong-Dollar
9,1375
0,0112
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:59 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:21 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 22
30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen