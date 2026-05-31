|Profitables POL-Investment?
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31.05.2026 19:43:13
So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 30.05.2023 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,9014 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 109,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 99,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.05.2026 auf 0,089741 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,04 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,081819 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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