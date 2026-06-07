Profitable POL-Anlage? 07.06.2026 19:43:13

So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,582 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in POL investierten, hätten nun 6 322,03 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 491,33 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.06.2026 auf 0,077718 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 95,09 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,077512 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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