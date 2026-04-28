Investition im Fokus 28.04.2026 11:03:13

So viel hätten Anleger mit einem Ripple-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Ripple-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Ripple gewesen.

Am 27.04.2021 war Ripple 1,403 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 7 129,62 Ripple. Da sich der Wert von Ripple am 27.04.2026 auf 1,401 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 985,92 USD wert. Mit einer Performance von -0,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 1,212 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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