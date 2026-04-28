|Investition im Fokus
|
28.04.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Ripple-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 27.04.2021 war Ripple 1,403 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 7 129,62 Ripple. Da sich der Wert von Ripple am 27.04.2026 auf 1,401 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 985,92 USD wert. Mit einer Performance von -0,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 1,212 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1702
|
-0,0019
|
|
-0,16
|Japanischer Yen
|
186,58
|
-0,2600
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8666
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,923
|
0,0026
|
|
0,28
|Hongkong-Dollar
|
9,1687
|
-0,0172
|
|
-0,19