So viel hätten Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000012 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in SHIB investierten, hätten nun 84 388 185,65 SHIBA INU im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 529,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 0,000006 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47,09 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net