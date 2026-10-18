|Profitable SUI-Investition?
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18.10.2026 11:03:15
So viel hätten Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren
Sui notierte am 17.10.2025 bei 2,439 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 41,00 Sui im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,98 USD, da sich der Wert von Sui am 17.10.2026 auf 0,9751 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 39,98 USD, was einer negativen Performance von 60,02 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,677 USD.
Redaktion finanzen.net
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