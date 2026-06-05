|Langfristige Performance
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05.06.2026 11:03:13
So viel hätten Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 26,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,784 UNI. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 2,648 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 89,98 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 2,517 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
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