So viel hätten Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uniswap-Engagements gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 26,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,784 UNI. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 2,648 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 89,98 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 2,517 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net