So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen VeChain-Engagement gewesen.

VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,030448 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 284,31 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären am 30.01.2026 30,29 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,009222 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 69,71 Prozent gleich.

Am 31.01.2026 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,008875 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,043567 USD und wurde am 01.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

